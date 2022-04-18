Сын умершей свердловчанки после опрокидывания скорой просит наказать виновных

В Свердловской области 28 марта опрокинулся автомобиль скорой в ходе ДТП во время движения из Нижней Туры в Нижний Тагил. Погибла пожилая пациентка. Теперь ее сын разыскивает виновных и обвиняет медиков в сокрытии фактов.

Сын умершей после опрокидывания скорой в ДТП свердловчанки требует наказать виновных. ЧП произошло 28 марта на дороге между Нижней Турой и Нижним Тагилом. Скорая помощь везла в Нижний Тагил 72-летнюю жительницу Нижней Туры Людмилу Гунину. У нее подозревали инсульт. Автомобиль опрокинулся, женщина получила массу переломов и скончалась в госпитале, сообщает «КП-Екатеринбург». Сын скончавшейся женщины Алексей Гунин рассказал, что рентген в больнице даже не показал множественные переломы. Кроме того, он утверждает, что вся правая сторона его матери была синяя. Когда в другом медучреждении куда ее направили, сделали КТ, выяснилось, что сломаны 6 ребер грудного отдела позвоночника и имеются другие травмы. Через четыре дня Людмила умерла. После смерти женщины сына вызвали в СК. В документах мужчина не увидел информации о то, что не указано место получения данных травм. Алексей намерен найти и наказать виновных.

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