Сын умершей свердловчанки после опрокидывания скорой просит наказать виновных

Сын умершей свердловчанки после опрокидывания скорой просит наказать виновных
Сын умершей свердловчанки после опрокидывания скорой просит наказать виновных
Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: pixabay.com
В Свердловской области 28 марта опрокинулся автомобиль скорой в ходе ДТП во время движения из Нижней Туры в Нижний Тагил. Погибла пожилая пациентка. Теперь ее сын разыскивает виновных и обвиняет медиков в сокрытии фактов.

Сын умершей после опрокидывания скорой в ДТП свердловчанки требует наказать виновных. ЧП произошло 28 марта на дороге между Нижней Турой и Нижним Тагилом.

Скорая помощь везла в Нижний Тагил 72-летнюю жительницу Нижней Туры Людмилу Гунину. У нее подозревали инсульт. Автомобиль опрокинулся, женщина получила массу переломов и скончалась в госпитале, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сын скончавшейся женщины Алексей Гунин рассказал, что рентген в больнице даже не показал множественные переломы. Кроме того, он утверждает, что вся правая сторона его матери была синяя.

Когда в другом медучреждении куда ее направили, сделали КТ, выяснилось, что сломаны 6 ребер грудного отдела позвоночника и имеются другие травмы. Через четыре дня Людмила умерла.

После смерти женщины сына вызвали в СК. В документах мужчина не увидел информации о то, что не указано место получения данных травм. Алексей намерен найти и наказать виновных.

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