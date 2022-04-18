Тагильчане не могут вылететь из Минеральных вод бортом «Уральских авиалиний»

Тагильчане не могут вылететь из Минеральных вод бортом «Уральских авиалиний»
Тагильчане не могут вылететь из Минеральных вод бортом «Уральских авиалиний»
Сегодня, 19:51ПроисшествияФото: 1МI
Группа туристов из Нижнего Тагила не может улететь домой из-за проблем с вылетом. «Уральские авиалинии» второй раз задерживают рейс тагильчан.

Борт U6-154 «Уральских авиалиний» из Минеральных вод в Москву задерживается на несколько часов. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали пассажиры рейса, которые пытаются вернуться домой в Нижний Тагил.

Мы летим в Екатеринбург с пересадкой в Москве, уже второй раз рейс задержали. Сначала, почти неделю назад, мы сюда прилетели с задержкой в несколько часов, теперь обратно та же «петрушка». Веселуха, начинается. Вылет перенесён на 18.30, что дальше, узнаем в Москве, поделился с редакцией тагильчанин Евгений.

В аэропорту Минеральных вод журналисту TagilCity.ru информацию о задержке рейса не опровергли, однако о причинах порекомендовали узнать у компании перевозчика.

По словам тагильчан, перевозчик им о причинах тоже не сообщает, но обещает компенсировать инцидент.

Как сказал представитель компании, нас поселят в гостиницу или перенесут на ближайший рейс. Пока ждём,рассказал собеседник редакции.

Получить оперативный комментарий от «Уральских авиалиний» TagilCity.ru не удалось. Редакция направила запрос компании-перевозчику.

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ЕкатеринбургЭксклюзивНижний Тагил
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