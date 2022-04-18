Тагильчане не могут вылететь из Минеральных вод бортом «Уральских авиалиний»

Группа туристов из Нижнего Тагила не может улететь домой из-за проблем с вылетом. «Уральские авиалинии» второй раз задерживают рейс тагильчан.

Борт U6-154 «Уральских авиалиний» из Минеральных вод в Москву задерживается на несколько часов. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали пассажиры рейса, которые пытаются вернуться домой в Нижний Тагил. Мы летим в Екатеринбург с пересадкой в Москве, уже второй раз рейс задержали. Сначала, почти неделю назад, мы сюда прилетели с задержкой в несколько часов, теперь обратно та же «петрушка». Веселуха, начинается. Вылет перенесён на 18.30, что дальше, узнаем в Москве, поделился с редакцией тагильчанин Евгений. В аэропорту Минеральных вод журналисту TagilCity.ru информацию о задержке рейса не опровергли, однако о причинах порекомендовали узнать у компании перевозчика. По словам тагильчан, перевозчик им о причинах тоже не сообщает, но обещает компенсировать инцидент. Как сказал представитель компании, нас поселят в гостиницу или перенесут на ближайший рейс. Пока ждём,рассказал собеседник редакции. Получить оперативный комментарий от «Уральских авиалиний» TagilCity.ru не удалось. Редакция направила запрос компании-перевозчику.

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