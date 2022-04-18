В изнасиловании и угрозе убийством обвинён 35-летний житель посёлка Рефтинский

Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, предложил девушке, с которой недавно познакомился, покататься. После чего увёз в незнакомое для неё место и изнасиловал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Свердловчанин также применял к пострадавшей физическое насилие, а потом угрожал её убить, если она станет рассказывать о том, что случилось.
Мужчину заключили под стражу. Как оказалось, ранее он привлекался за вождение транспорта в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 6 июня 2021 года 50-летний тагильчанин изнасиловал, убил, а потом ограбил женщину, которая попросила подвезти её из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. 7 апреля 2022 над ним состоялся суд.