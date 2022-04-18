В изнасиловании и угрозе убийством обвинён 35-летний житель посёлка Рефтинский

В изнасиловании и угрозе убийством обвинён 35-летний житель посёлка Рефтинский
В изнасиловании и угрозе убийством обвинён 35-летний житель посёлка Рефтинский
Сегодня, 16:14ПроисшествияФото: 1МI
35-летний мужчина, проживающий в посёлке Рефтинский, обвиняется в изнасиловании 20-летней девушки, а также в угрозе ей убийством. Происшествие случилось 26 марта 2022 года.

Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, предложил девушке, с которой недавно познакомился, покататься. После чего увёз в незнакомое для неё место и изнасиловал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Свердловчанин также применял к пострадавшей физическое насилие, а потом угрожал её убить, если она станет рассказывать о том, что случилось.

Мужчину заключили под стражу. Как оказалось, ранее он привлекался за вождение транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 6 июня 2021 года 50-летний тагильчанин изнасиловал, убил, а потом ограбил женщину, которая попросила подвезти её из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. 7 апреля 2022 над ним состоялся суд.

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Свердловская областьпроисшествиеизнасилованиеРефтинский
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