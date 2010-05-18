К уголовной ответственности могут привлечь медиков вагонского роддома г. Нижний Тагил

14-го апреля там новорожденный получил тяжелую травму головы. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, работники роддома решили перевести роженицу с кровати на родовой стол. В тот момент, когда женщина стояла, она родила мальчика, который при падении с высоты получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Проверка, которую провели прокуратура Дзержинского района и представители управления здравоохранения Нижнего Тагила, установила, что со стороны работников, принимавших роды, цитируем: «имела место недооценка индивидуальных особенностей протекания родовой деятельности у поступившей женщины, в результате чего роды произошли в положении стоя». Теперь следователи должны принять решение о возбуждении уголовного дела.