В г. Нижний Тагил милицейская собака нашла грабителей
18 мая 2010, 15:50ПроисшествияArtem
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В пять утра, в дежурную часть на Вагонке, пришла девушка и заявила, что ее ограбили.
Как рассказала потерпевшая, она шла от подруги, и возле дома на Дзержинского, на нее напали двое мужчин и отобрали сумочку. На место преступления выехала оперативная группа с кинологом и служебной собакой Буч. Овчарка сразу взяла след и привела милиционеров к дому № 50 на улице Коминтерна. Опросив соседей, оперативники быстро вычислили неблагополучную квартиру и задержали преступников. Как рассказали нам в пресс-службе УВД, женщина опознала своих обидчиков, но сумочку вернуть не удалось. Как правило, преступники выкидывают украденные сумки, взяв из них все ценное.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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