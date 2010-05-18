В г. Нижний Тагил милицейская собака нашла грабителей

Как рассказала потерпевшая, она шла от подруги, и возле дома на Дзержинского, на нее напали двое мужчин и отобрали сумочку. На место преступления выехала оперативная группа с кинологом и служебной собакой Буч. Овчарка сразу взяла след и привела милиционеров к дому № 50 на улице Коминтерна. Опросив соседей, оперативники быстро вычислили неблагополучную квартиру и задержали преступников. Как рассказали нам в пресс-службе УВД, женщина опознала своих обидчиков, но сумочку вернуть не удалось. Как правило, преступники выкидывают украденные сумки, взяв из них все ценное.