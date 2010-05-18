В г. Нижний Тагил ради денег подросток ударил ножом продавца

Это произошло 14-го марта в 16 часов в продуктовом магазине коллективного сада «Заря». 17-тилетний ученик школы № 40 зашел в торговую точку, ужарил ножом в плечо женщину-продавца и забрал выручку – 8 тысяч рублей. Пострадавшая госпитализирована, а подросток задержан. Он во всем сознался, кроме того изъят нож с его отпечатками пальцев, рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.