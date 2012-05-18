В Леневке нашли исколотое тело с отрезанной головой
18 мая 2012, 17:43Происшествия
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18 мая в одной из квартир дома по улице Южная в поселке Леневка обнаружили тело 33-летнего местного жителя. От тела была отчленена голова и грудь, живот и лицо были покрыты колото-резаными ранами.
Тагилстроевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства. По горячим следам правоохранители задержали 24-летнего жителя Камышлова. Как сообщают в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области, незадолго до совершения убийства он приходил к потерпевшему со своей знакомой. Собравшиеся распивали спиртные напитки.
Одной из рассматриваемых версий убийства следователей является ревность. Сейчас проводится опрос свидетелей и проводится весь комплекс экспертиз.
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