В Леневке нашли исколотое тело с отрезанной головой

Тагилстроевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства. По горячим следам правоохранители задержали 24-летнего жителя Камышлова. Как сообщают в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области, незадолго до совершения убийства он приходил к потерпевшему со своей знакомой. Собравшиеся распивали спиртные напитки.