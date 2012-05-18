В Нижнем Тагиле пострадала виновница ДТП – водитель Дэу Матиз
18 мая 2012, 13:34Происшествия
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Вчера ровно в 9 часов утра недалеко от 25-ого квартала в Нижнем Тагиле произошла авария.
Женщина 1966 года рождения на Дэу Матизе двигалась по улице Зеленстроевская. Поворачивая на Монтажников, она не убедилась в том, свободна ли дорога, за что и поплатилась. Дорога оказалась занята Хендай Солярисом, ехавшем по улице Монтажников. За рулем второй машины был мужчина 1970 года рождения.
Он в результате столкновения не пострадал, зато женщину пришлось госпитализировать, рассказывают в отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД. Она получила сотрясение головного мозга и растяжение связок шейного отдела позвоночника.
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