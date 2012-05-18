В Нижнем Тагиле пострадала виновница ДТП – водитель Дэу Матиз

Женщина 1966 года рождения на Дэу Матизе двигалась по улице Зеленстроевская. Поворачивая на Монтажников, она не убедилась в том, свободна ли дорога, за что и поплатилась. Дорога оказалась занята Хендай Солярисом, ехавшем по улице Монтажников. За рулем второй машины был мужчина 1970 года рождения.