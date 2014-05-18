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Уснул за рулем «Газели»: двое тагильчан пострадали на трассе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уснул за рулем «Газели»: двое тагильчан пострадали на трассе

18 мая 2014, 10:25Происшествия
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