Уснул за рулем «Газели»: двое тагильчан пострадали на трассе
18 мая 2014, 10:25Происшествия
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16 мая произошло серьезное ДТП на 93 километре автодороги «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское». Водитель «Газели» не справился со сморившим его сном и потерял управление.
Как стало известно по данным областного ГИБДД, в машине ехали двое молодых людей. Они возвращались в Тагил после ярмарки, причем оба не спали в течение двух суток. В итоге автомобиль занесло, и он врезался в дерево.
В ходе аварии пострадали оба, водитель получил травму головы и перелом ноги, классифицирующийся как сложный. На месте аварии проводится расследование.
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