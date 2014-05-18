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В центре Нижнего Тагила горит дом: перекрыта дорога, работают спецслужбы (ВИДЕО)
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В центре Нижнего Тагила горит дом: перекрыта дорога, работают спецслужбы (ВИДЕО)

18 мая 2014, 13:28Происшествия
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