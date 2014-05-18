В центре Нижнего Тагила горит дом: перекрыта дорога, работают спецслужбы (ВИДЕО)

Предположительно, пламя вырвалось за пределы здания около 13:00. В течение получаса пожарным удалось локализовать огонь, сейчас идет ликвидация. Пользователь Кирилл Маньков рассказал TagilCity.ru, что там горит чердак в одном из подъездов дома.

Известно, что на место происшествия прибыли не менее 3 единиц техники, а также спецслужбы. Для успеха операции на время перекрыто движение автотранспорта на этом участке дороги. Об этом TagilCity.ru рассказала пользовательница Ирина, ей удалось заснять видео пожара.

Был ли это поджог, еще предстоит разобраться. Остается надеяться, что никто из людей не пострадает.

Видео пользователя Ирина