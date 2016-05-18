Пожарные Нижнего Тагила потушили загорание в районе Рогожинского кладбища

Площадь загорания в четырех случаях составила 300 квадратных метров - огонь был потушен на ул. Б. Коммунальная за д. 5, ул. Джамбула за д. 1а, Серебрянский тракт за д. 2 и в поселке Старатель вблизи коллективного сада «Черемушки».

Также пожарным пришлось бороться с огнем на площади в 800 метров на ул. Краснознаменной в районе Рогожинского кладбища.

Напомним, 17 мая в Нижнем Тагиле сгорел заброшенный дом на Лебяжке. Сейчас специалистам предстоит установить его владельцев.