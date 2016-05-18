Пожарные Нижнего Тагила потушили загорание в районе Рогожинского кладбища
18 мая 2016, 11:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 мая пожарным Нижнего Тагила пришлось выезжать на загорания 9 раз, сообщают в отделе надзорной деятельности города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь загорания в четырех случаях составила 300 квадратных метров - огонь был потушен на ул. Б. Коммунальная за д. 5, ул. Джамбула за д. 1а, Серебрянский тракт за д. 2 и в поселке Старатель вблизи коллективного сада «Черемушки».
Также пожарным пришлось бороться с огнем на площади в 800 метров на ул. Краснознаменной в районе Рогожинского кладбища.
Напомним, 17 мая в Нижнем Тагиле сгорел заброшенный дом на Лебяжке. Сейчас специалистам предстоит установить его владельцев.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей