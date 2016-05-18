Пьяному лихачу, устроившего смертельное ДТП под Ревдой, ужесточили наказание

Напомним, в октябре в районе гора Волчиха пьяный водитель «Audi TT» выскочил на встречную полосу и врезался с «Suzuki SX4». В салоне авто находилась мужчина с ребенком. Отец погиб на месте аварии, а 5-летнего сына госпитализировали с переломом позвоночника. Сейчас малыш оправился и проходит курс реабилитации.

Помимо того, что Бобрикович сел пьяным за руль, у него только за 2015 год имелось 19 неоплаченных штрафов. За лихачество молодого парня, которое стоило жизни человека, перед пострадавшей семьей извинялась его мать.

В феврале суд приговорил Бобриковича к 4-м годам колонии и обязал выплатить компенсацию семье погибшего в размере миллиона рублей.

Однако накануне приговор был изменен: был снижен срок наказания на месяц, режим исправительного учреждения изменен на общий, а размер компенсации увеличен до 1,5 миллионов рублей. Помимо этого, после выхода на свободу, осужденный еще три года не сможет водить транспорт.