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Пьяному лихачу, устроившего смертельное ДТП под Ревдой, ужесточили наказание
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяному лихачу, устроившего смертельное ДТП под Ревдой, ужесточили наказание

18 мая 2016, 15:35ПроисшествияТимофей Данилов
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