Сидит и молчит: тагильская школьница, которую искали несколько месяцев, сама пришла в полицию (ФОТО)

Девушку с татуировкой ласточки сначала бросили родители, уехав в другой город. А после её покинула и родная бабушка. Поэтому подросток был предоставлен самому себе.

Вика учится по индивидуальной форме в 81-й школе. Именно учителя девушки первыми заволновались и забили тревогу, когда Виктория не пришла на занятия.

Только спустя почти два месяца с беглянкой удалось связаться по телефону. Правоохранителям удалось убедить Вику прийти в отделение полиции. Вчера днем она явилась в дежурную часть.

По информации пресс-службы тагильского управления МВД, девочка до сих пор не объяснила, где пропадала все это время – просто молчит. Вика одета в новое платье, выглядит вполне опрятно, самочувствие тоже в порядке, сообщают полицейские.

Школьницу отправили в детдом №5.