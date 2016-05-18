Сидит и молчит: тагильская школьница, которую искали несколько месяцев, сама пришла в полицию (ФОТО)
Напоминаем, 15-летняя Вика Анисимова пропала еще 21 марта.
Девушку с татуировкой ласточки сначала бросили родители, уехав в другой город. А после её покинула и родная бабушка. Поэтому подросток был предоставлен самому себе.
Вика учится по индивидуальной форме в 81-й школе. Именно учителя девушки первыми заволновались и забили тревогу, когда Виктория не пришла на занятия.
Только спустя почти два месяца с беглянкой удалось связаться по телефону. Правоохранителям удалось убедить Вику прийти в отделение полиции. Вчера днем она явилась в дежурную часть.
По информации пресс-службы тагильского управления МВД, девочка до сих пор не объяснила, где пропадала все это время – просто молчит. Вика одета в новое платье, выглядит вполне опрятно, самочувствие тоже в порядке, сообщают полицейские.
Школьницу отправили в детдом №5.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru