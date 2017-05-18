9-летняя девочка попала под машину на улице Перова в Нижнем Тагиле (ФОТО)
18 мая 2017, 11:15Происшествия
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17 мая в Нижнем Тагиле на улице Перова женщина-водитель совершила наезд на 9-летнюю девочку-пешехода.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребенок с диагнозом ЧМТ и СГМ госпитализирован в больницу.
Установлено: в момент наезда ребенок находился в сопровождении родителей, которые не контролировали ее при переходе проезжей части. На законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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