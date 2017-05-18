9-летняя девочка попала под машину на улице Перова в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ребенок с диагнозом ЧМТ и СГМ госпитализирован в больницу.

Установлено: в момент наезда ребенок находился в сопровождении родителей, которые не контролировали ее при переходе проезжей части. На законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол.