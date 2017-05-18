Наркотики в бритвенном станке были обнаружены при досмотре бандероли в Тавдинской колонии

Так, при досмотре и выдаче бандероли был обнаружен наркотик . Порошок белого цвета был спрятан в рукоятке бритвенного станка.

Посылка поступила от жителя Екатеринбурга к заключённому, который был приговорен к 8 годам тюрьмы. Теперь отправителю грозит уголовная ответственность за нарушение, передает ГУФСИН по Свердловской области.