Наркотики в бритвенном станке были обнаружены при досмотре бандероли в Тавдинской колонии
18 мая 2017, 08:30Происшествия
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Накануне в Тавдинской исправительной колонии при досмотре было обнаружено запрещённое вещество.
Так, при досмотре и выдаче бандероли был обнаружен наркотик. Порошок белого цвета был спрятан в рукоятке бритвенного станка.
Посылка поступила от жителя Екатеринбурга к заключённому, который был приговорен к 8 годам тюрьмы. Теперь отправителю грозит уголовная ответственность за нарушение, передает ГУФСИН по Свердловской области.
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