Неизвестные при помощи квадрокоптера пытались передать заключенным сотовые телефоны в ИК №54 в Новой Ляле (ВИДЕО)
18 мая 2017, 10:35Происшествия
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Сотрудники ИК №54 в Новой Ляле сбили квадрокоптер, с помощью которого неизвестные пытались переправить в колонию сотовые телефоны.
Запрещенные предметы в ИК пытались доставить при помощи дрона. К нему были прикреплены 4 средства связи и сим-карты.
Квадрокоптер был сбит специальным устройством.
По данному факту проводятся ОРМ, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Видео: ГУФСИН России по Свердловской области
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