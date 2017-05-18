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Неизвестные при помощи квадрокоптера пытались передать заключенным сотовые телефоны в ИК №54 в Новой Ляле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестные при помощи квадрокоптера пытались передать заключенным сотовые телефоны в ИК №54 в Новой Ляле (ВИДЕО)

18 мая 2017, 10:35Происшествия
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