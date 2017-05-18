Сотрудники ЛИУ-23 ГУФСИН предотвратили крупный пожар в Сосьве
18 мая 2017, 11:35Происшествия
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13 мая в пожарную часть ЛИУ-23 ГУФСИН России в поселке Сосьва позвонил местный житель, он сообщил о пожаре.
На место ЧП выдвинулась пожарная бригада в составе трех человек. Открытым огнем был охвачен дом с надворными постройками. Общая площадь пожара составила 96 кв. м.
Быстрому распространению пламени способствовал сильный ветер, и была вероятность возгорания соседних домов. Благодаря профессиональным действиям пожарного расчета, этого удалось избежать, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
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