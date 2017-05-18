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Терапевт нижнетагильской поликлиники на Вые напал на 67-летнюю пациентку из-за медкарты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Терапевт нижнетагильской поликлиники на Вые напал на 67-летнюю пациентку из-за медкарты

18 мая 2017, 18:30Происшествия
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