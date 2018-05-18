16-летние школьницы пропали в Свердловской области 11 мая (ФОТО)

В Алапаевском районе 11 мая пропали две школьницы.

Приметы Армины: волосы темные до плеч (на фото светлые), на вид девушке 15-17 лет, рост 160 см. Глаза карие, лицо овальное. Одета была в плащ серого цвета, кофту с изображением девушки, синие джинсы и черные замшевые полуботинки в виде кроссовок. На левой руке отсутствуют верхние фаланги среднего и безымянного пальцев.

Екатерина худощавого телосложения, волосы также темные, до плеч. Одета в салатовую куртку, синие джинсы, черные кроссовки. При себе имела черный рюкзак, пишет «Наша газета».

Сообщить информацию о местонахождении девушек можно по тел. 02.

Напомним, в Екатеринбурге месяц назад пропадал школьник. Оказалось, что мальчик гостил у друзей и гулял по торговым центрам.