Частный дом на две семьи сгорел в поселке Черемшанка под Нижним Тагилом
18 мая, 14:25Происшествия
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17 мая в поселке Черемшанка под Нижним Тагилом сгорел жилой дом на две семьи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 16.00 в поселке Черемшанка загорелся частный деревянный дом. В доме проживали две семьи. Площадь возгорания составила 25 кв. м.
Для тушения возгорания на место пожара выехали 10 огнеборцев и две единицы спецтехники. Огонь был потушен в течение 20 минут, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
17 мая на окраине Вагонки в Нижнем Тагиле горели баня и коттедж из-за поджога сухой травы.
Не жгите сухую траву!
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