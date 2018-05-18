Частный дом на две семьи сгорел в поселке Черемшанка под Нижним Тагилом

Около 16.00 в поселке Черемшанка загорелся частный деревянный дом. В доме проживали две семьи. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

Для тушения возгорания на место пожара выехали 10 огнеборцев и две единицы спецтехники. Огонь был потушен в течение 20 минут, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

17 мая на окраине Вагонки в Нижнем Тагиле горели баня и коттедж из-за поджога сухой травы.

Не жгите сухую траву!