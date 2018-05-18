Отец погибшего от огнестрела 13-летнего тагильчанина получил год ограничения свободы
18 мая, 08:30Происшествия
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Городской суд вынес приговор в отношении тагильчанина, чей сын погиб от огнестрельного ранения 9 февраля. Отца 13-летнего школьника обвиняли в незаконном хранении оружия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно решению суда, мужчине вынесли приговор по данной статье. Судья назначил тагильчанину один год ограничения свободы, передаёт АН «Между строк».
Напомним, 9 февраля тело мальчика со следами огнестрельного ранения было обнаружено в строящемся коттедже. Мальчик учился в седьмом классе школы №71.
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