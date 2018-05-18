Отец погибшего от огнестрела 13-летнего тагильчанина получил год ограничения свободы

Согласно решению суда, мужчине вынесли приговор по данной статье. Судья назначил тагильчанину один год ограничения свободы, передаёт АН «Между строк» .

Напомним, 9 февраля тело мальчика со следами огнестрельного ранения было обнаружено в строящемся коттедже. Мальчик учился в седьмом классе школы №71.