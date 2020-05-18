Из мэрии Екатеринбурга срочно госпитализировали человека с высокой температурой
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 18 мая, из администрации Екатеринбурга был госпитализирован человек, у которого резко поднялась температура. По словам очевидцев, медики были в противочумных костюмах, пишет ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
В мэрии рассказали, что ситуация не связана с COVID-19.
Как сообщила руководитель пресс-службы администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян, заболевший не является сотрудником мэрии, а работает в одном из ведомств, находящихся в здании.
Причину госпитализации Мкртчан не назвала, ссылаясь на медицинскую тайну. Также она отметила, что коронавирус здесь не при чем, а максимальную защиту медики используют при каждом вызове.
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