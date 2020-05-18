Из мэрии Екатеринбурга срочно госпитализировали человека с высокой температурой

В мэрии рассказали, что ситуация не связана с COVID-19.

Как сообщила руководитель пресс-службы администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян, заболевший не является сотрудником мэрии, а работает в одном из ведомств, находящихся в здании.

Причину госпитализации Мкртчан не назвала, ссылаясь на медицинскую тайну. Также она отметила, что коронавирус здесь не при чем, а максимальную защиту медики используют при каждом вызове.