На Урале из-за возгорания трансформаторного масла сгорел цех на промышленной площадке
Сегодня, 10:13ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня утром, 18 мая, в Каменске-Уральском произошло возгорание цеха на промышленной площадке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 6:38. В помещении трансформаторной горело трансформаторное масло. Площадь возгорания составила 40 кв. м.
На место прибыли 12 человек личного состава и три единицы пожарной техники.
23 рабочих еще до прибытия пожарной бригады успели эвакуироваться из цеха. Никто из них в результате происшествия не пострадал.
Открытое горение было ликвидировано в 6:50, проливку конструкций пожарные завершили в 7:09.
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