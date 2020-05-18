На Урале из-за возгорания трансформаторного масла сгорел цех на промышленной площадке

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 6:38. В помещении трансформаторной горело трансформаторное масло. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

На место прибыли 12 человек личного состава и три единицы пожарной техники.

23 рабочих еще до прибытия пожарной бригады успели эвакуироваться из цеха. Никто из них в результате происшествия не пострадал.