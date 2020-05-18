На Урале умер раненый в висок участник вечеринки по случаю выборов в Госдуму

Как рассказал источник издания, после получения ранения мужчину поместили в больницу Серова. Там его прооперировали и перевезли в Екатеринбург, затем — в Карпинск, где он и скончался.

Инцидент со стрельбой произошел 5 сентября 2019 года. Компания мужчин каталась на катере на реке Лозьве. По словам очевидцев, мужчина взял ружье и зацепил курок, пуля попала ему в висок. По сообщению источника, очевидцев проверили на детекторе лжи, и версия о самостреле подтвердилась. В СК отказались давать комментарии о расследовании.