На Урале умер раненый в висок участник вечеринки по случаю выборов в Госдуму
Сегодня, 22:08ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Скончался свердловчанин, который в сентябре 2019 года получил огнестрельное ранение в голову на вечеринке по случаю завершения предвыборной кампании в Госдуму в Серовском городском округе, пишет Ура.ру.
Как рассказал источник издания, после получения ранения мужчину поместили в больницу Серова. Там его прооперировали и перевезли в Екатеринбург, затем — в Карпинск, где он и скончался.
Инцидент со стрельбой произошел 5 сентября 2019 года. Компания мужчин каталась на катере на реке Лозьве. По словам очевидцев, мужчина взял ружье и зацепил курок, пуля попала ему в висок. По сообщению источника, очевидцев проверили на детекторе лжи, и версия о самостреле подтвердилась. В СК отказались давать комментарии о расследовании.
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