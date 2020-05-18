Полиция Екатеринбурга ловила сбежавшего из больницы арестанта с коронавирусом

Инцидент произошел 17 мая. В больницу мужчина был доставлен во время отбывания административного ареста в спецприемнике. Там у него поднялась температура, а анализ в ГКБ дал положительный результат на COVID-19.

Однако лечиться мужчина не захотел и сбежал из медучреждения. Для того, чтобы найти его полиции потребовалось менее суток. Сейчас сбежавший принудительно отправлен на лечение, а после он вернется в спецприемник отбывать оставшееся наказание.