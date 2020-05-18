Полиция Екатеринбурга ловила сбежавшего из больницы арестанта с коронавирусом
Сегодня, 19:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге сотрудникам полиции пришлось ловить арестанта, которого доставили с высокой температурой в ГКБ № 2 из спецприемника. В больнице у мужчины подтвердился коронавирус, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Инцидент произошел 17 мая. В больницу мужчина был доставлен во время отбывания административного ареста в спецприемнике. Там у него поднялась температура, а анализ в ГКБ дал положительный результат на COVID-19.
Однако лечиться мужчина не захотел и сбежал из медучреждения. Для того, чтобы найти его полиции потребовалось менее суток. Сейчас сбежавший принудительно отправлен на лечение, а после он вернется в спецприемник отбывать оставшееся наказание.
В УМВД по Екатеринбургу это происшествие в целом подтвердили и обещали позже предоставить комментарий.
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