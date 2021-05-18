30 млн потребовала с обвиняемых мама убитой екатеринбурженки Ксении Каторгиной

Мама Ксении сама выбрала сумму из расчета по 10 миллионов на каждого обвиняемого, передает E1 слова адвоката Риммы Каторгиной.
Защитник отметил, что человеческую жизнь оценить невозможно, поэтому была заявлена максимальная сумма. Неизвестно, поддержит ли суд требования истца.
Данное решение было принято родственницей из-за отсутствия каких-либо попыток обвиняемых сгладить свою вину. Они лишь принесли свои извинения матери. Если бы такие попытки осуществлялись, то сумма могла быть другой, отметил адвокат.
Напомним, 10 октября 2019 года Ксения Каторгина уехала показать свой автомобиль покупателям и пропала. Позже ее тело обнаружили в колодце, а автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинской области. По подозрению были задержаны двое мужчин и женщина. Екатерина Меньшикова, которая, по версии следствия, уговорила Ксению приехать на Уралмаш, для того, чтобы показать машину, сказала, что искренне раскаивается и просит ее простить. Один из обвиняемых вовсе отказался давать показания.