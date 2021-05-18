Водитель в данном дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Не понадобилась и помощь спасателей, так как в цистерне ничего не было. В результате наезда на деревья оказалась повреждена передняя часть кузова фуры, сообщили ТagilСity.ru в ГИБДД города Невьянска.