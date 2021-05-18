Бензовоз улетел в кювет на трассе Екатеринбург — Серов

Бензовоз улетел в кювет на трассе Екатеринбург — Серов
Бензовоз улетел в кювет на трассе Екатеринбург — Серов
Сегодня, 17:16ПроисшествияФото: ГИБДД Невьянска
Бензовоз улетел в кювет под Невьянском на трассе Екатеринбург — Серов днем 17 мая. Цистерна для перевозки ГРМ оказалось пустой.

По данным Госавтоиспекции, водитель фуры не справился с управлением и улетел в левый кювет на 42 километре автодороги Екатеринбург — Серов около 12.30 в понедельник, 17 мая.

Водитель в данном дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Не понадобилась и помощь спасателей, так как в цистерне ничего не было. В результате наезда на деревья оказалась повреждена передняя часть кузова фуры, сообщили ТagilСity.ru в ГИБДД города Невьянска.

Фото:ГИБДД Невьянска

Напомним, 15 мая фура улетела в кювет на 11-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск под Нижним Тагилом. Примечательно, что авария произошла на том же участке дороги, где накануне Kia Spectra улетела в кювет и врезалась в дерево.

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