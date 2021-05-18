По данным Госавтоиспекции, водитель фуры не справился с управлением и улетел в левый кювет на 42 километре автодороги Екатеринбург — Серов около 12.30 в понедельник, 17 мая.
Водитель в данном дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Не понадобилась и помощь спасателей, так как в цистерне ничего не было. В результате наезда на деревья оказалась повреждена передняя часть кузова фуры, сообщили ТagilСity.ru в ГИБДД города Невьянска.
Напомним, 15 мая фура улетела в кювет на 11-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск под Нижним Тагилом. Примечательно, что авария произошла на том же участке дороги, где накануне Kia Spectra улетела в кювет и врезалась в дерево.