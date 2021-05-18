Четыре человека пострадали в ДТП с лосем на свердловской дороге под Асбестом. От удара у отечественного автомобиля срезало крышу.

37 -летний водитель и три из четырех пассажиров «двенадцатой» оказались в больнице с различными травмами после столкновения с диким животным. Лось, выбежавший на дорогу перед близко идущим транспортом, в результате погиб. Инцидент произошел ночью 18 мая на 15-м километре дороги Белоярский — Асбест. Избежать столкновения водителю транспортного средства не удалось. Пострадавшие были доставлены в больницу Асбеста, прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области Е1. В данный момент по факту аварии организована проверка. В Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно бдительными, в особенности на тех участках дорог, где установлены знаки «Дикие животные». Напомним, 28 апреля водитель легкового автомобиля сбил лося на Серовской трассе под Верх-Нейвинском. В результате аварии животное погибло, а водитель не пострадал. Водитель легкового автомобиля сбил лося на Серовской трассе под Верх-Нейвинском

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