Кабину полностью смяло: грузовик и фура столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Кабину полностью смяло: грузовик и фура столкнулись на трассе под Екатеринбургом
Кабину полностью смяло: грузовик и фура столкнулись на трассе под Екатеринбургом
Вчера, 22:02ПроисшествияФото: E1.RU
Под Екатеринбургом произошло ДТП с грузовым автомобилем и фурой.

Инцидент случился вечером 18 мая на ЕКАД. Там грузовик столкнулся с фурой, которая перевозила металлический профиль. На видеозаписи с места событий можно увидеть, что из-за силы удара кабину фургона полностью смяло. На место происшествия прибыли две бригады медиков и спасатели.

Видео:E1.RU

Инспекторы также выехали, сообщили Е1 в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. На данный момент информация о пострадавших неизвестна.

Фото:E1.RU

Напомним, 18 мая на дороге под Асбестом четыре человека пострадали в ДТП с лосем. От удара у автомобиля срезало крышу. В результате аварии животное скончалось, а 37 -летний водитель и три пассажира легкового автомобиля оказались в больнице с различными травмами.

Сюжеты:
Екатеринбург
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