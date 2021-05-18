Кабину полностью смяло: грузовик и фура столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Напомним, 18 мая на дороге под Асбестом четыре человека пострадали в ДТП с лосем. От удара у автомобиля срезало крышу. В результате аварии животное скончалось, а 37 -летний водитель и три пассажира легкового автомобиля оказались в больнице с различными травмами.