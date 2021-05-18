Кабину полностью смяло: грузовик и фура столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Инцидент случился вечером 18 мая на ЕКАД. Там грузовик столкнулся с фурой, которая перевозила металлический профиль. На видеозаписи с места событий можно увидеть, что из-за силы удара кабину фургона полностью смяло. На место происшествия прибыли две бригады медиков и спасатели.
Инспекторы также выехали, сообщили Е1 в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. На данный момент информация о пострадавших неизвестна.
Напомним, 18 мая на дороге под Асбестом четыре человека пострадали в ДТП с лосем. От удара у автомобиля срезало крышу. В результате аварии животное скончалось, а 37 -летний водитель и три пассажира легкового автомобиля оказались в больнице с различными травмами.