«Не уступил дорогу»: в ГИБДД рассказали о ДТП с пострадавшей на Вые в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось в 12.10 минут у дома № 32 на улице Космонавтов.
42-летний водитель Chevrolet Aveo не уступил дорогу при повороте налево автомобилю Renault Logan, которым управлял 35-летний мужчина, рассказали редакции в ГИБДД.
В результате столкновения была госпитализирована 35-летняя пассажирка «Рено». О степени вреда здоровью пока неизвестно. Отмечается, что женщина передвигалась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.
Напомним, из-за ДТП на перекрестке Космонавтов-Фрунзе в Нижнем Тагиле было затруднено движение. Оказалась перекрыта одна из полос, при движении от переезда скапливались автомобили.