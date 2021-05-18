«Не уступил дорогу»: в ГИБДД рассказали о ДТП с пострадавшей на Вые в Нижнем Тагиле

«Не уступил дорогу»: в ГИБДД рассказали о ДТП с пострадавшей на Вые в Нижнем Тагиле
«Не уступил дорогу»: в ГИБДД рассказали о ДТП с пострадавшей на Вые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:42ПроисшествияФото: TagilCity.ru
ДТП произошло из-за того, что водитель «Шевроле» не уступил дорогу. В результате пострадала пассажирка «Рено», рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось в 12.10 минут у дома № 32 на улице Космонавтов.

42-летний водитель Chevrolet Aveo не уступил дорогу при повороте налево автомобилю Renault Logan, которым управлял 35-летний мужчина, рассказали редакции в ГИБДД.

В результате столкновения была госпитализирована 35-летняя пассажирка «Рено». О степени вреда здоровью пока неизвестно. Отмечается, что женщина передвигалась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.

Напомним, из-за ДТП на перекрестке Космонавтов-Фрунзе в Нижнем Тагиле было затруднено движение. Оказалась перекрыта одна из полос, при движении от переезда скапливались автомобили.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
КосмонавтовФрунзедтпаварияГИБДДНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы