Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на Космонавтов-Фрунзе в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось днем 18 мая. Столкнулись автомобили «Рено» и «Шевроле», рассказала читательница TagilCity.ru.
От удара у Renault погнулся и встал дыбом капот, разбита фара, замято крыло и поврежден бампер. У Chevrolet также повреждена передняя часть, колпак отвалился с колесного диска, сработали подушки безопасности.
На место прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Полицейские выставили конусы и провели замеры. Оказалась перекрыта одна из полос движения со стороны переезда. Из-за этого движение на участке было затруднено.
По словам очевидцев, в происшествии пострадала пассажир одной из иномарок. Она не была пристегнута ремнем безопасности, сообщают подписчики группы «Вконтакте» «[ТТ] Я НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Напомним, 17 мая сообщалось, как автомобиль с двумя сотрудниками полиции влетел в фуру на Тюменском тракте. Оба стража порядка пострадали.