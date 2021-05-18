Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на Космонавтов-Фрунзе в Нижнем Тагиле

Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на Космонавтов-Фрунзе в Нижнем Тагиле
Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на Космонавтов-Фрунзе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:53ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Авария произошла на перекрестке улиц Космонавтов-Фрунзе в Нижнем Тагиле. Сообщается об одном пострадавшем. Из-за перекрытой полосы образовалась пробка.

Происшествие случилось днем 18 мая. Столкнулись автомобили «Рено» и «Шевроле», рассказала читательница TagilCity.ru.

От удара у Renault погнулся и встал дыбом капот, разбита фара, замято крыло и поврежден бампер. У Chevrolet также повреждена передняя часть, колпак отвалился с колесного диска, сработали подушки безопасности.

Фото:TagilCity.ru

На место прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Полицейские выставили конусы и провели замеры. Оказалась перекрыта одна из полос движения со стороны переезда. Из-за этого движение на участке было затруднено.

Фото:Stagila.ru

По словам очевидцев, в происшествии пострадала пассажир одной из иномарок. Она не была пристегнута ремнем безопасности, сообщают подписчики группы «Вконтакте» «[ТТ] Я НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Напомним, 17 мая сообщалось, как автомобиль с двумя сотрудниками полиции влетел в фуру на Тюменском тракте. Оба стража порядка пострадали.

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