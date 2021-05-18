Подозреваемый в нападении на маму с ребенком задержан в Нижнем Тагиле

Подозреваемый в нападении на маму с ребенком задержан в Нижнем Тагиле
Подозреваемый в нападении на маму с ребенком задержан в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:21ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Злоумышленник напал на маму с ребенком и проводника поезда на станции в Ивделе. Его задержали в Нижнем Тагиле. Полиция возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело.

Происшествие случилось 2 мая. По версии следствия, 51-летний пассажир маршрута «Приобье–Екатеринбург» распивал спиртные напитки во время движения состава. На станции в Ивделе мужчина вышел на перрон, где в поезд садилась мама и шестилетний ребенок, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Мужчина закричал и выхватил документы пассажиров из рук проводника, а затем выбросил их. Потом он схватил женщину за шиворот и начал трясти. Проводник попыталась помочь потерпевшей, но злоумышленник оттолкнул её. После этого подозреваемый обратил внимание на стоявшего рядом ребенка и с силой толкнул его на перрон. Мальчик упал и повредил колено.

Действия пьяного дебошира пресекли сотрудники транспортной полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением насилия к гражданам). Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 17 мая сообщалось, как в Екатеринбурге нетрезвый автомобилист напал на водителя скорой, избил его и сломал зеркало. Мужчине не понравилось, как припарковался водитель, доставивший бригаду медиков на вызов. По предварительным данным, нападавший автомобилист был пьян. Его доставили в отдел полиции для установления личности и всех обстоятельств конфликта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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