Подозреваемый в нападении на маму с ребенком задержан в Нижнем Тагиле

Злоумышленник напал на маму с ребенком и проводника поезда на станции в Ивделе. Его задержали в Нижнем Тагиле. Полиция возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело.

Происшествие случилось 2 мая. По версии следствия, 51-летний пассажир маршрута «Приобье–Екатеринбург» распивал спиртные напитки во время движения состава. На станции в Ивделе мужчина вышел на перрон, где в поезд садилась мама и шестилетний ребенок, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. Мужчина закричал и выхватил документы пассажиров из рук проводника, а затем выбросил их. Потом он схватил женщину за шиворот и начал трясти. Проводник попыталась помочь потерпевшей, но злоумышленник оттолкнул её. После этого подозреваемый обратил внимание на стоявшего рядом ребенка и с силой толкнул его на перрон. Мальчик упал и повредил колено. Действия пьяного дебошира пресекли сотрудники транспортной полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением насилия к гражданам). Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, 17 мая сообщалось, как в Екатеринбурге нетрезвый автомобилист напал на водителя скорой, избил его и сломал зеркало. Мужчине не понравилось, как припарковался водитель, доставивший бригаду медиков на вызов. По предварительным данным, нападавший автомобилист был пьян. Его доставили в отдел полиции для установления личности и всех обстоятельств конфликта. Екатеринбуржец напал на водителя скорой и избил его из-за парковки

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