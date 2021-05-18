Прокуратура отменила уголовные дела СКР о живущем в темноте дедушке из Екатеринбурга

СКР возбудил несколько уголовных дел для расследования и восстановления прав пенсионера из Екатеринбурге, в квартире которого недостаточная освещенность. Однако, надзирающий прокурор прекратил производство по ним, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
Материалы дел были также изъяты прокуратурой и переданы на доследования в УФССП по Свердловской области. В СКР отметили, что с их стороны были предприняты все возможные меры для защиты прав гражданина, в том числе его приглашали на прием к руководству ведомством.
Напомним, 14 мая сообщалось, как мэрия Екатеринбурга отказала признать непригодной для проживания квартиру пенсионера из Екатеринбурга. Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения освещенности квартиры. Суд обязал застройщика устранить нарушения, однако пенсионеру было предложено убрать сетки от комаров и переклеить обои. За свои права дедушка борется с 2012 года, когда напротив его дома была построена 18-этажка. Расстояние между зданиями составило 15 метров.