Стала известна причина задымления нового низкопольного трамвая в Нижнем Тагиле

Стало известно, почему новый низкопольный трамвай задымился на перекрестке Фрунзе-Серова в Нижнем Тагиле. Об этом изданию TagilCity.ru сообщили в пресс-службе АО «Уралтрансмаш».

Причиной инцидента стал блок тормозных регистров. Он перегрелся, поэтому не смог функционировать в положенном режиме при длительном нахождении вагона в рекуперативном режиме на спусках. Планируется, что в скором времени специалисты устранят возникшую проблему. Отмечается, что в Нижний Тагил трамваи модели 71-415 поступили в полной готовности, но в начале эксплуатации были выявлены определенные особенности работы в конкретной инфраструктуре. Напомним, инцидент произошел 17 мая на пересечении улиц Фрунзе и Серова в Нижнем Тагиле. В ходе движения из задней верхней части вагона пошел дым. Трамвай остановился, после чего из него начали эвакуироваться пассажиры. Задымился новый низкопольный трамвай на Фрунзе в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter