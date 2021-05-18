Стала известна причина задымления нового низкопольного трамвая в Нижнем Тагиле

Стала известна причина задымления нового низкопольного трамвая в Нижнем Тагиле
Стала известна причина задымления нового низкопольного трамвая в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:46ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Стало известно, почему новый низкопольный трамвай задымился на перекрестке Фрунзе-Серова в Нижнем Тагиле. Об этом изданию TagilCity.ru сообщили в пресс-службе АО «Уралтрансмаш».

Причиной инцидента стал блок тормозных регистров. Он перегрелся, поэтому не смог функционировать в положенном режиме при длительном нахождении вагона в рекуперативном режиме на спусках. Планируется, что в скором времени специалисты устранят возникшую проблему.

Отмечается, что в Нижний Тагил трамваи модели 71-415 поступили в полной готовности, но в начале эксплуатации были выявлены определенные особенности работы в конкретной инфраструктуре.

Напомним, инцидент произошел 17 мая на пересечении улиц Фрунзе и Серова в Нижнем Тагиле. В ходе движения из задней верхней части вагона пошел дым. Трамвай остановился, после чего из него начали эвакуироваться пассажиры.

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