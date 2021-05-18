Задымился новый низкопольный трамвай на Фрунзе в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось 17 мая на пересечении улиц Фрунзе и Серова. В ходе движения из задней верхней части вагона пошел дым. Трамвай остановился и из него начали эвакуироваться пассажиры.
Спустя некоторое время к месту происшествия происшествие приехали два пожарных автомобиля. За трамваем образовалась пробка из двух других вагонов. Запись с видеокамер была выложена на YouTube-канале «С Тагила».
В результате стоявший сзади вагон был прицеплен к низкопольному трамваю и начал его буксировать. О дальнейшей судьбе трамвая не сообщается.
Напомним, 17 марта в центре Нижнего Тагила встали трамваи из-за «заглохшего» нового низкопольного вагона у Драмтеатра. Была вызвана бригада ремонтников. Устранение неполадок заняло 32 минуты.