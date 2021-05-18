Задымился новый низкопольный трамвай на Фрунзе в Нижнем Тагиле

Задымился новый низкопольный трамвай на Фрунзе в Нижнем Тагиле
Задымился новый низкопольный трамвай на Фрунзе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:42ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Новый низкопольный трамвай задымился на перекрестке Фрунзе-Серова в Нижнем Тагиле. Пассажиры были эвакуированы.

Происшествие случилось 17 мая на пересечении улиц Фрунзе и Серова. В ходе движения из задней верхней части вагона пошел дым. Трамвай остановился и из него начали эвакуироваться пассажиры.

Спустя некоторое время к месту происшествия происшествие приехали два пожарных автомобиля. За трамваем образовалась пробка из двух других вагонов. Запись с видеокамер была выложена на YouTube-канале «С Тагила».

Видео:YouTube-канал «С Тагила»

В результате стоявший сзади вагон был прицеплен к низкопольному трамваю и начал его буксировать. О дальнейшей судьбе трамвая не сообщается.

Напомним, 17 марта в центре Нижнего Тагила встали трамваи из-за «заглохшего» нового низкопольного вагона у Драмтеатра. Была вызвана бригада ремонтников. Устранение неполадок заняло 32 минуты.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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