Золото и платину на 500 тысяч похитил военный из части под Екатеринбургом и попался

Золото и платину на 500 тысяч похитил военный из части под Екатеринбургом и попался
Золото и платину на 500 тысяч похитил военный из части под Екатеринбургом и попался
Сегодня, 17:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Драгметаллов на 500 тысяч рублей вынес из военной части в Верхней Пышме сержант-контрактник. Возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый начал свои преступные действия в 2017 году. Он служил начальником взвода материального обеспечения и имел доступ в складские помещения. Он похитил из автотехники детали плат, содержащие драгоценные металлы, пишет E1.

В общей сложности было украдено почти 30 грамм золота, более восьми сотен грамм серебра, 126 грамм платины и 76 грамм металлов платиновой группы. От действий злоумышленника были разукомплектованы десять единиц специальной техники.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата имущества в крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Обвиняемый признал свою вину.

Напомним, 8 апреля сообщалось, как контрактник за рулем автомобиля попытался задавить жену у здания суда в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Екатеринбург
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