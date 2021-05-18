Золото и платину на 500 тысяч похитил военный из части под Екатеринбургом и попался

Обвиняемый начал свои преступные действия в 2017 году. Он служил начальником взвода материального обеспечения и имел доступ в складские помещения. Он похитил из автотехники детали плат, содержащие драгоценные металлы, пишет E1.
В общей сложности было украдено почти 30 грамм золота, более восьми сотен грамм серебра, 126 грамм платины и 76 грамм металлов платиновой группы. От действий злоумышленника были разукомплектованы десять единиц специальной техники.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата имущества в крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Обвиняемый признал свою вину.
Напомним, 8 апреля сообщалось, как контрактник за рулем автомобиля попытался задавить жену у здания суда в Екатеринбурге.