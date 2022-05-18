15-летнего дзюдоиста избили после тренировки в спортшколе «Уралец» в Нижнем Тагиле

Он поссорился с двумя другими воспитанниками. В результате юноша обратился за медицинской помощью.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего после публикаций в СМИ. Планируется выяснить все обстоятельства произошедшего, опросить сотрудников учреждения, а также изучить обстоятельства, которые привели к событиям.
Напомним, 12 мая толпа подростков на Вагонке в Нижнем Тагиле избила мужчин. Они использовали для ударов кирпичи, бутылки, а у одного был нож. В результате потерпевшие получили травмы, а полиция начала проверку.