15-летнего дзюдоиста избили после тренировки в спортшколе «Уралец» в Нижнем Тагиле

15-летнего дзюдоиста избили после тренировки в спортшколе «Уралец» в Нижнем Тагиле
15-летнего дзюдоиста избили после тренировки в спортшколе «Уралец» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:46ПроисшествияФото: 1MI
После тренировки по дзюдо в помещении СШОР «Уралец» в Нижнем Тагиле 15-летний подросток был избит.

Он поссорился с двумя другими воспитанниками. В результате юноша обратился за медицинской помощью.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего после публикаций в СМИ. Планируется выяснить все обстоятельства произошедшего, опросить сотрудников учреждения, а также изучить обстоятельства, которые привели к событиям.

Напомним, 12 мая толпа подростков на Вагонке в Нижнем Тагиле избила мужчин. Они использовали для ударов кирпичи, бутылки, а у одного был нож. В результате потерпевшие получили травмы, а полиция начала проверку.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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