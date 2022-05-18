Избившие мужчину подростки в Нижнем Тагиле были вооружены ножом и кирпичами

Появилось видео группового избиения мужчины подростками в Нижнем Тагиле. Стало понятно, что тинейджеры были с ножом, кирпичами и бутылками, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 12 мая, вечером в Дзержинском районе во дворе домов Орджоникидзе — Тельмана 15-20 тинейджеров от 12 до 15 лет (в том числе девочки) избили пожилого мужчину, который сделал им замечание.
Тагильчанин довольно серьезно пострадал. Ему пробили висок, разбив об него бутылку. А другому мужчине они ударили в затылок осколком кирпича. А далее пытались нанести и удары ножом. По словам очевидцев, главный пострадавший в реанимации.
Очень много вопросов к полиции! Дело, то в том, что после того, как их задержали, их тут же, максимум через час уже всех выпустили! Почему?! Подростки эти потом пошли еще дальше по Вагонке «гулять»,рассказали очевидцы.
Полицейские проводят проверку.