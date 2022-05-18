Ссора в соцсетях переросла в поножовщину у ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Ссора в соцсетях переросла в поножовщину у ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Ссора в соцсетях переросла в поножовщину у ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Вчера, 22:00ПроисшествияФото: pixabay
Ножевым ранением закончился виртуальный спор двух жителей Екатеринбурга. Молодые азиаты «забили стрелку» у ТЦ «Гринвич».

Инцидент произошел несколько дней назад в Екатеринбурге, однако задержать злоумышленника удалось только 17 мая. По информации собеседника Е1, 21-летний гость уральской столицы из Азии ударил своего оппонента в живот ножом из-за виртуального спора в одном из телеграм-каналов.

Пострадавший обратился за помощью к медикам, которые и сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Оба участника конфликта являются жителями южных азиатских республик, но работают в Свердловской области и имеют соответствующие разрешения.

Всё началось с оскорблений и переходов на личности, потом они «забили стрелку» у «Гринвича». Но тот, что помоложе, не был уверен, что вывезет разговор, и взял с собой нож, рассказал собеседник редакции.

Однако, силовики возбудили в отношении предусмотрительного азиата уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). По информации пресс-службы УМВД Екатеринбурга, злоумышленника удалось задержать, он дал признательные показания.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
соцсетимигрантымигрантТРЦ Гринвич#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы