Ссора в соцсетях переросла в поножовщину у ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Инцидент произошел несколько дней назад в Екатеринбурге, однако задержать злоумышленника удалось только 17 мая. По информации собеседника Е1, 21-летний гость уральской столицы из Азии ударил своего оппонента в живот ножом из-за виртуального спора в одном из телеграм-каналов.
Пострадавший обратился за помощью к медикам, которые и сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Оба участника конфликта являются жителями южных азиатских республик, но работают в Свердловской области и имеют соответствующие разрешения.
Всё началось с оскорблений и переходов на личности, потом они «забили стрелку» у «Гринвича». Но тот, что помоложе, не был уверен, что вывезет разговор, и взял с собой нож, рассказал собеседник редакции.
Однако, силовики возбудили в отношении предусмотрительного азиата уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). По информации пресс-службы УМВД Екатеринбурга, злоумышленника удалось задержать, он дал признательные показания.