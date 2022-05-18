Тагильчанин каждый поход в «Красное и Белое» заканчивал кражей половины покупки

Водитель иномарки бизнес-класса решил на платить за элитный алкоголь. Житель Нижнего Тагила самостоятельно устроил акцию «2 по цене 1» в одном из алкомаркетов города. Владельцы торговой точки вычислили трюкача и попросили оплатить все покупки.

В одном из районов Нижнего Тагила местный житель приезжал в одну и ту же торговую точку «Красное и белое» на своем Nissan и выносил из магазина две бутылки горячительного, оплачивая только одну. Любителя устраивать самому себе акции вычислили работники зала после того, как в алкомаркете провели ревизию. Оказалось, что покупатель брал с полки две бутылки водки, после чего одну прятал в пакет, а платил только за вторую. Продавцы стали караулить тагильчанина и почти смогли его поймать. Однако злоумышленник смог сбежать до того, как приехала группа быстрого реагирования, вызванная по тревожной кнопке. К любителю горячительных напитков обратились владельцы торговой точки, откуда мужчина выносил спиртное через сообщество «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте. Пострадавшие обещают передать записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам, если злоумышленник не возместит все убытки торговой точки от своих «походов». Нетрезвый тагильчанин в сланцах и без нижнего белья зашел в «Магнит» за водкой

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