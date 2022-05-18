Тагильчанин каждый поход в «Красное и Белое» заканчивал кражей половины покупки

В одном из районов Нижнего Тагила местный житель приезжал в одну и ту же торговую точку «Красное и белое» на своем Nissan и выносил из магазина две бутылки горячительного, оплачивая только одну. Любителя устраивать самому себе акции вычислили работники зала после того, как в алкомаркете провели ревизию. Оказалось, что покупатель брал с полки две бутылки водки, после чего одну прятал в пакет, а платил только за вторую.
Продавцы стали караулить тагильчанина и почти смогли его поймать. Однако злоумышленник смог сбежать до того, как приехала группа быстрого реагирования, вызванная по тревожной кнопке.
К любителю горячительных напитков обратились владельцы торговой точки, откуда мужчина выносил спиртное через сообщество «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте. Пострадавшие обещают передать записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам, если злоумышленник не возместит все убытки торговой точки от своих «походов».