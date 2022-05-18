Тагильчанка разбила пожилому мужчине голову об асфальт

ЧП произошло 16 мая в Дзержинском районе во дворе дома № 27 на улице Ильича.
Женщина толкнула от себя пожилого мужчину. Он упал и разбил себе голову. Об этом сообщила подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
Рядом были подростки, которые подошли к гражданке и спросили, нужна ли помощь. На что та ответила, что «пусть мужчина лежит» так как он на нее замахнулся.
В это же время из подъезда вышли мужчина и женщина, которые помогли пострадавшему встать. Прохожие и злоумышленница стали спорить о правильности такого поступка. На что виновница ЧП сказала, чтобы мужчина «помирал».
Подростки вызвали скорую, а женщина поспешила уйти в подъезд. Мужчине оказали медпомощь. Также медики обратились в полицию.
Известно, что пострадавший был пьян. После оказания помощи он ушел домой.