Тагильчанка разбила пожилому мужчине голову об асфальт

Тагильчанка разбила пожилому мужчине голову об асфальт
Тагильчанка разбила пожилому мужчине голову об асфальт
Сегодня, 13:51ПроисшествияФото: "Инцидент Нижний Тагил"
В районе Вагонки Нижнего Тагила женщина сильно толкнула мужчину. Он разбил голову. Медики, которые оказывали ему помощь, обратились в полицию.

ЧП произошло 16 мая в Дзержинском районе во дворе дома № 27 на улице Ильича.

Женщина толкнула от себя пожилого мужчину. Он упал и разбил себе голову. Об этом сообщила подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Рядом были подростки, которые подошли к гражданке и спросили, нужна ли помощь. На что та ответила, что «пусть мужчина лежит» так как он на нее замахнулся.

В это же время из подъезда вышли мужчина и женщина, которые помогли пострадавшему встать. Прохожие и злоумышленница стали спорить о правильности такого поступка. На что виновница ЧП сказала, чтобы мужчина «помирал».

Подростки вызвали скорую, а женщина поспешила уйти в подъезд. Мужчине оказали медпомощь. Также медики обратились в полицию.

Известно, что пострадавший был пьян. После оказания помощи он ушел домой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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