Тагильская художница оштрафована на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил

Заседание суда состоялось 18 мая в 12:00. Согласно материалам дела, девушка 24 марта с 20 до 22 часов находилась у детского центра «Мир» с белой розой и лентой, содержащей надписи.
8 апреля в вечернее время она разместила свое фото у ДОУ «Мир» в феминистском сообществе в Telegram.
К протоколу также было сделано еще одно дополнение о случае, когда 25 марта 2022 года Горшенина около 17.00 вышла на одиночный пикет на улице Оплетина, 10.
Сама художница свою вину не признает.
По словам адвоката Рустама Ризванова, состав преступления в данном случае отсутствует, так как полиция не провела полное и объективное расследование.
В материалах дела сказано, что доказательств использования фраз, направленных на дискредитацию ВС РФ, нет, потому что на фото они нечитаемы, а сама лента не была изъята. То же самое касается и поста в Telegram-канале: фото там действительно есть, но рассмотреть надписи не представляется возможным. Нет и доказательств, что Горшенина демонстрировала прохожим ленту с надписями.
Также сторона защиты отмечает, что четыре очевидца были опрошены 20 и 21 апреля, а дело поступило в полицию только 24 апреля. Соответственно, по мнению адвоката, это является недопустимым доказательством.
В связи с этим защита уверена, что состав правонарушения в деяниях художницы отсутствует и требует прекратить дело.
В результате суд встал на сторону обвинения и оштрафовал художницу на 35 тысяч рублей. Как рассказал TagilCity.ru адвокат Рустам Ризванов, они планируют обжаловать решение.
Напомним, статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации за пределами страны, была введена после начала спецоперации России на Украине. Алиса Горшенина стала первой тагильчанкой, привлеченной к административной ответственности за данное правонарушение.