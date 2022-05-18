Тагильская художница оштрафована на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил

В материалах дела сказано, что доказательств использования фраз, направленных на дискредитацию ВС РФ, нет, потому что на фото они нечитаемы, а сама лента не была изъята. То же самое касается и поста в Telegram-канале: фото там действительно есть, но рассмотреть надписи не представляется возможным. Нет и доказательств, что Горшенина демонстрировала прохожим ленту с надписями.