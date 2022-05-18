Тагильская художница оштрафована на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил

Тагильская художница оштрафована на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил
Тагильская художница оштрафована на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил
Сегодня, 12:59ПроисшествияФото: TagilCity.ru
18 мая Ленинский районный суд рассмотрел административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении Алисы Горшениной. Девушка получила штраф в размере 35 тысяч рублей.

Заседание суда состоялось 18 мая в 12:00. Согласно материалам дела, девушка 24 марта с 20 до 22 часов находилась у детского центра «Мир» с белой розой и лентой, содержащей надписи.

8 апреля в вечернее время она разместила свое фото у ДОУ «Мир» в феминистском сообществе в Telegram.

К протоколу также было сделано еще одно дополнение о случае, когда 25 марта 2022 года Горшенина около 17.00 вышла на одиночный пикет на улице Оплетина, 10.

Сама художница свою вину не признает.

По словам адвоката Рустама Ризванова, состав преступления в данном случае отсутствует, так как полиция не провела полное и объективное расследование.

В материалах дела сказано, что доказательств использования фраз, направленных на дискредитацию ВС РФ, нет, потому что на фото они нечитаемы, а сама лента не была изъята. То же самое касается и поста в Telegram-канале: фото там действительно есть, но рассмотреть надписи не представляется возможным. Нет и доказательств, что Горшенина демонстрировала прохожим ленту с надписями.

Также сторона защиты отмечает, что четыре очевидца были опрошены 20 и 21 апреля, а дело поступило в полицию только 24 апреля. Соответственно, по мнению адвоката, это является недопустимым доказательством.

В связи с этим защита уверена, что состав правонарушения в деяниях художницы отсутствует и требует прекратить дело.

В результате суд встал на сторону обвинения и оштрафовал художницу на 35 тысяч рублей. Как рассказал TagilCity.ru адвокат Рустам Ризванов, они планируют обжаловать решение.

Напомним, статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации за пределами страны, была введена после начала спецоперации России на Украине. Алиса Горшенина стала первой тагильчанкой, привлеченной к административной ответственности за данное правонарушение.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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