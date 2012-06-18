«Наркоманы идут в ногу со временем» - в Нижнем Тагиле задержали наркобарыгу с креативной стрижкой (ВИДЕО)

Андрей Солдатенков по прозвищу Калибра, которое он получил еще в детстве, является членом большого клана наркоторговцев. Во время допроса Андрей рассказывает, что сейчас по статьям, связанным с наркотиками, сидят его мать, сестра и брат. Даже на вопрос голоса за кадром: «И ты сейчас сядешь?», молодой человек соглашается и безропотно пожимает плечами. Мысль о заключении его не пугает, для него это норма.