«Наркоманы идут в ногу со временем» - в Нижнем Тагиле задержали наркобарыгу с креативной стрижкой (ВИДЕО)
18 июня 2012, 19:16ПроисшествияВалерия Лошкарева
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На Вагонке благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников отделения полиции Дзержинского района и фонда «Город без наркотиков» был задержан героиновый наркоторговец.
Андрей Солдатенков по прозвищу Калибра, которое он получил еще в детстве, является членом большого клана наркоторговцев. Во время допроса Андрей рассказывает, что сейчас по статьям, связанным с наркотиками, сидят его мать, сестра и брат. Даже на вопрос голоса за кадром: «И ты сейчас сядешь?», молодой человек соглашается и безропотно пожимает плечами. Мысль о заключении его не пугает, для него это норма.
Солдатенков промышлял тем, что продавал героин наркоманам, скидывающимся «вскладчину». При допросе мужчина называет их своими друзьями. При нем было обнаружено 2 свертка общим весом 11 граммов. «Для себя и для друзей» - комментирует назначение свертков наркоторговец и наркоман.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru
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