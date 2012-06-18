Прав не лишится, а уголовное преследование приобретёт. Житель Вагонки незаконно получил права

Врачам документ сразу показался подозрительным, говорит заместитель прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила Николай Коваленко. Но права мужчине всё же выдали. А потом провели проверку. И оказалось, что справку в психиатрической больнице этому тагильчанину не выдавали.

Аналогичная напечатанная на принтере справка оказалась у ещё одного претендента на получение водительских прав. Но ему документ не выдали. Теперь прокуратура возбудила два уголовных дела по факту подделки документов. Кстати, в первом случае выяснилось, что мужчина действительно не состоял на учёте у психиатра. А значит права у него отбирать не будут.