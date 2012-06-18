Прав не лишится, а уголовное преследование приобретёт. Житель Вагонки незаконно получил права
18 июня 2012, 16:53ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Ещё одному нарушителю закона документ выдать не успели. Для получения прав на управление автомобилем оба мужчины использовали поддельные справки от психиатра. В первом случае мужчина принёс на медкомиссию справку о том, что не состоит на учёте в «Психиатрической больнице №7».
Врачам документ сразу показался подозрительным, говорит заместитель прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила Николай Коваленко. Но права мужчине всё же выдали. А потом провели проверку. И оказалось, что справку в психиатрической больнице этому тагильчанину не выдавали.
Аналогичная напечатанная на принтере справка оказалась у ещё одного претендента на получение водительских прав. Но ему документ не выдали. Теперь прокуратура возбудила два уголовных дела по факту подделки документов. Кстати, в первом случае выяснилось, что мужчина действительно не состоял на учёте у психиатра. А значит права у него отбирать не будут.
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