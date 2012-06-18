Пропавший самолет Ан-2, вылетевший из Серова неделю назад, все еще не нашли

Начальник свердловской полиции Михаил Бородин два дня находился в Серове и контролировал поисково-спасательную работу. Сегодня утром им принято решение направить на поиски "кукурузника" группу бойцов ОМОН из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Генерал Бородин будет наращивать силы из числа сотрудников внутренних органов, которые будут задействованы в поиски Ан-2, - сообщил ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы областного Главного Управления МВД РФ Валерий Горелых.

В ходе выяснения причин пропажи самолета стало известно, что пассажиры самолета, в числе которых, предположительно, могут находиться начальник серовского ГИБДД и автоинспектор, перед взлетом не употребляли спиртных напитков. Они были в гражданской форме. Предположительно, пассажиры «кукурузника» могли отправиться на ночную экскурсию. Родственники утверждают, что они взяли с собой фотоаппараты и видеокамеру, возможно, чтобы запечатлеть ночные пейзажи тайги рассказал представитель полиции.

«Найти небольшой пропавший самолет в тайге крайне сложно. Конечно, если бы сейчас был ягодный и грибной сезон, то в лесу было достаточно много людей, которые могли бы обнаружить пропавший самолет, которой, возможно, мог сбиться с курса и совершить аварийную посадку, - отметил Горелых. - Очень много людей хотят самостоятельно отправиться на поиски пропавшего «кукурузника». Однако хотелось бы обратиться к желающим помочь в поисках людям, чтобы они были осторожны в лесу, и если плохо ориентируются в лесной зоне, то отказались от поисков, чтобы нам потом не пришлось разворачивать спецоперации уже по их поиску».

По предварительным данным, вечером 11 июня командир судна, уроженец города Орска Оренбургской области Хатиб Кашапов без необходимого разрешения поднял в небо самолет Ан-2. Он принадлежит челябинской компании «Ави Зов». На борту могут находиться восемь человек, в том числе начальник ГИБДД Серова, автоинспектор, охранник частного предприятия, пенсионер, индивидуальный предприниматель, продавец салона сотовой связи и другие.