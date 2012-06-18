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Пропавший самолет Ан-2, вылетевший из Серова неделю назад, все еще не нашли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавший самолет Ан-2, вылетевший из Серова неделю назад, все еще не нашли

18 июня 2012, 13:11ПроисшествияВалерия Лошкарева
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