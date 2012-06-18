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Серьезные травмы получили водитель и пассажир Toyota Chaser, наехавшей на гаражные ворота и Волгу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Серьезные травмы получили водитель и пассажир Toyota Chaser, наехавшей на гаражные ворота и Волгу

18 июня 2012, 14:13Происшествия
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