Серьезные травмы получили водитель и пассажир Toyota Chaser, наехавшей на гаражные ворота и Волгу
18 июня 2012, 14:13Происшествия
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Авария произошла в 9:35 16 июня в субботу около 87-го дома по улице Заречная. Мужчина 1980 года рождения следовал на Toyota Chaser со стороны Краснокаменской в сторону Обороны, рассказали в отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД.
На пути его автомобилю встретились гаражные ворота и стоящий рядом ГАЗ-3110, с водителем 1951 года рождения. Столкнувшись с воротами и Волгой, водитель и пассажир иномарки получили серьезные травмы. Оба были госпитализированы в ЦГБ №3.
Мужчина – с множественными ранами головы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Пассажир, женщина 1980 года рождения, получила ушиб грудной клетки, левого плеча, и, также как и водитель, сотрясение мозга.
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