Серьезные травмы получили водитель и пассажир Toyota Chaser, наехавшей на гаражные ворота и Волгу

На пути его автомобилю встретились гаражные ворота и стоящий рядом ГАЗ-3110, с водителем 1951 года рождения. Столкнувшись с воротами и Волгой, водитель и пассажир иномарки получили серьезные травмы. Оба были госпитализированы в ЦГБ №3.