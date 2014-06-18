В Нижнем Тагиле на Тагилстрое задержали девушку и парня. Им грозит статья 228
18 июня 2014, 11:00Происшествия
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Вчерашним днем в Нижнем Тагиле на Тагилстрое в 14:20 девушка и молодой человек готовились к сбыту наркотических средств - метилендиоксипировалерон массой 1,18 грамма и N-метилэфедрон массой 0,89 грамма.
Сотрудники уголовного розыска задержали девушку 1985 года рождения и молодого человека 1988 года рождения на месте преступления, об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.
В отношении злоумышленник возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Согласно законодательству, минимальные срок лишения свободы - 5 лет, а максимальный - 10 лет.
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