В Нижнем Тагиле в одной из котельных произошел взрыв. Есть раненые

Он сообщил, что несчастье случилось на котельной №109 по улице Лебяжинская на Вые. Произошёл взрыв котла №2, видимо из-за нарушения розжига, говорит пользователь.

Есть пострадавшие, лёгкое ранение получил слесарь котельной, выбиты стёкла, получил повреждения соседний котёл №1 добавил тагильчанин.

TagilCity.ru обратился в «Нижнетагильские тепловые сети», однако, факт не подтвердили.

Мы не слышали про взрыв, у нас нет такой информации. Как там может произойти взрыв, если там работает всё оборудование. Котельная работает в штатном режиме, как работала, так и работает сообщили в диспетчерской.

В городской Единой дежурно-диспетчерской службе также не в курсе данного происшествия, хотя, как отметила диспетчер, если бы что-то случилось, они бы знали.

Пользователь в разговоре с журналистом TagilCity.ru предположил, что это происшествие попросту захотели скрыть. Однако факт остается фактом - кирпич, отлетевший из-за взрыва, ранил человека по лицу.