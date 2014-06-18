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В Нижнем Тагиле в одной из котельных произошел взрыв. Есть раненые
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле в одной из котельных произошел взрыв. Есть раненые

18 июня 2014, 12:05Происшествияadmin3
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