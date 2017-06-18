12 000 екатеринбуржцев остались без электричества из-за коммунальной аварии (ФОТО)

Из-за сбоя в работе к девяти часам 18 июня подстанция «Керамик» в Екатеринбурге оказалась в задымлении Причина возникшей ситуации пока неизвестна.

Для устранения последствий ЧП были вызваны восемь спасателей МЧС и две пожарные машины. Без света оставались 12 000 жителей в районе Вторчермета. К 12 часам дня 4 000 жителям вернули электричество.

Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения. От дизель-генераторов будут запитаны жилые дома и ряд социальных объектов. Затем и образовательные учреждения в районе также будут обеспечены электричеством.