Иномарка сбила мотоциклиста в Екатеринбурге (ФОТО)
18 июня 2017, 09:30Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала 17 июня произошла авария с участием байкера. Это случилось на улице Бакинских Комиссаров.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщали очевидцы, мотоцикл Yamaha врезался в иномарку Nissan, за рулем которой ехал 55-летний мужчина.
В ГИБДД пояснили, что автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не уступил мотоциклу, следовавшему по главной.
33-летний мотоциклист был госпитализирован в больницу №23 с переломом таза и ушибами.
Стаж вождения у обоих участников аварии боле десяти лет, пишет E1.ru.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
Отметим, что несколько дней назад водитель на мотоцикле оказался сбит фурой в Екатеринбурге.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей