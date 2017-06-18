Иномарка сбила мотоциклиста в Екатеринбурге (ФОТО)

Как сообщали очевидцы, мотоцикл Yamaha врезался в иномарку Nissan, за рулем которой ехал 55-летний мужчина.

В ГИБДД пояснили, что автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не уступил мотоциклу, следовавшему по главной.

33-летний мотоциклист был госпитализирован в больницу №23 с переломом таза и ушибами.

Стаж вождения у обоих участников аварии боле десяти лет, пишет E1.ru.

Отметим, что несколько дней назад водитель на мотоцикле оказался сбит фурой в Екатеринбурге.